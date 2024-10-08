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Ветеранам СВО из Ростовской области, ДНР и ЛНР вручили ключи от автомобилей

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Церемония прошла сегодня, 8 октября, на территории Народного военно-исторического музея Великой Отечественной войны «Самбекские высоты».

Новости Ростовской области

Машины Lada Granta с ручным управлением получили 32 участника спецоперации, в том числе трое – жители Ростовской области, 29 из Донецкой и Луганской народных республик. Ранее ветераны СВО обучились на специальных тренажёрах управлению такими машинами, сообщает правительство Дона. Инициативу фонда «Защитники Отечества» включить автомобили с ручным управлением в перечень технических средств реабилитации поддержал Президент России Владимир Путин.

В мероприятии приняли участие статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Анна Цивилёва, губернатор Ростовской области Василий Голубев, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Они поблагодарили защитников за проявленную смелость и отвагу, выразили глубокую признательность за ратный труд.

По словам Анны Цивилевой, церемония вручения ключей, которая состоялась сегодня в Самбекских высотах, — самая массовая в России. До конца года планируется передать защитникам 200 машин, еще 300 – в следующем году.

Губернатор, высокие гости и ветераны СВО возложили цветы к памятнику «Советскому солдату – победителю», а после торжественной церемонии участники спецоперации приняли участие в автопробеге «Сила духа» к мемориальному комплексу «Прорыв» в Неклиновском районе.

Фото: donland.ru

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Таганрогская правда
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