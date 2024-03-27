Весной в пришкольных лагерях Таганрога отдохнут 3079 детей

В Таганроге лагеря с дневным пребыванием детей открылись на базе 31 муниципальной образовательной организации.

Пришкольные лагеря начали работать 25 марта. Весной в них отдохнут 3079 школьников в возрасте от 6 до 17 лет. Для ребят созданы все условия для безопасного пребывания: проведены санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, получены санитарные заключения, разработано сбалансированное меню.

А вера, 26 марта, в школе № 38 прошла торжественная церемония открытия театральной смены детского лагеря «Радуга», в которой приняли участие педагоги, воспитанники и гости. Заместитель главы городской администрации по социальным вопросам Ирина Голубева поздравила ребят с началом весенней оздоровительной кампании, пожелала творческих успехов, интересных и радостных каникул.

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