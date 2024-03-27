Главная » #Образование

Весной в пришкольных лагерях Таганрога отдохнут 3079 детей

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

В Таганроге лагеря с дневным пребыванием детей открылись на базе 31 муниципальной образовательной организации.

#Образование

Пришкольные лагеря начали работать 25 марта. Весной в них отдохнут 3079 школьников в возрасте от 6 до 17 лет. Для ребят созданы все условия для безопасного пребывания: проведены санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, получены санитарные заключения, разработано сбалансированное меню.

А вера, 26 марта, в школе № 38 прошла торжественная церемония открытия театральной смены детского лагеря «Радуга», в которой приняли участие педагоги, воспитанники и гости. Заместитель главы городской администрации по социальным вопросам Ирина Голубева  поздравила ребят с началом весенней оздоровительной кампании, пожелала творческих успехов, интересных и радостных каникул.

Фото tagobr.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
новости образование отдых Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика