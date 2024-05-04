Вешенский дуб-великан может стать российским деревом года

188-летний дуб-великан из Ростовской области борется за звание «Российское дерево года – 2024».

Всего в конкурсе представлено 74 дерева из разных регионов России, среди них — Дуб Петра Великого и Дуб Пугачева, каштан Льва Толстого, священный кедр Хакасии и другие зеленые долгожители.

Наш Вешенский дуб растет на территории музея-заповедника М. А. Шолохова. Само дерево и прилегающая к нему территория объявлены памятником природы областного значения. Кроме того, о могучем богатыре ходят легенды. По преданию где-то рядом с ним зарыт клад татарского хана.

Проголосовать за донской дуб можно до 1 августа 2023 года на сайте всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы».

Фото ОК Администрация Шолоховского района