«Весенние паруса-2024»: Таганрог принимает яхтсменов со всей России

Традиционные Всероссийские соревнования по парусному спорту «Весенние паруса Таганрога» стартовали 30 апреля и продлятся до 5 мая в акватории Таганрогского залива.

Участниками регаты стали 427 юных спортсменов, приехавших из разных регионов России. Соревнования проводятся в следующих классах яхт: «Лазер 4.7», «Лазер-радиал», «420», «Луч», «Луч-радиал», «Луч-мини», «Оптимист», «Кадет», «29-й».

Всероссийские соревнования по парусному спорту «Весенние паруса Таганрога» проводятся ежегодно и являются отборочным этапом на финал Спартакиады учащихся России.

Расписание гонок на ближайшие дни: 3-4 мая – с 9.30 до 14.00, 5 мая – с 9.30 до 13.00, в 18.00 состоится церемония закрытия регаты.

Напомним, ежегодно в Таганроге проводятся Всероссийские соревнования по парусному спорту «Чеховская регата «Чайка», «Кубок Таганрогского залива», «Осенние паруса Таганрога», которые собирают сильнейших яхтсменов из разных регионов страны.

Фоторепортаж Сергея Плишенко