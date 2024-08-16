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Весь гонорар за концерт в Ростове певец Григорий Лепс обещал перевести жителям Курской области

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Об этом популярный исполнитель сообщил в своем телеграм-канале.

Новости Ростовской области

«В связи с последними событиями в Курской и Белгородских областях, я и мой коллектив приняли решение все заработанные средства за концерт в Ростове-на-Дону передать в Красный крест и другие официальные государственные фонды, которые занимаются помощью пострадавшим жителям», — написал Григорий Лепс.

В комментариях к посту, которых уже более ста, люди благодарят певца за поступок настоящего патриота.

Концерт Лепса состоится 17 августа в клубе «Embargo». Отметим, что цены на билеты варьируются от 4500 до 25000 рублей. При этом на сегодняшний день, самые дорогие билеты уже распроданы, свободными остаются места на танцполе.

Фото: ТГ-канал Григория Лепса

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Таганрогская правда
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