Весь гонорар за концерт в Ростове певец Григорий Лепс обещал перевести жителям Курской области

Об этом популярный исполнитель сообщил в своем телеграм-канале.
«В связи с последними событиями в Курской и Белгородских областях, я и мой коллектив приняли решение все заработанные средства за концерт в Ростове-на-Дону передать в Красный крест и другие официальные государственные фонды, которые занимаются помощью пострадавшим жителям», — написал Григорий Лепс.
В комментариях к посту, которых уже более ста, люди благодарят певца за поступок настоящего патриота.
Концерт Лепса состоится 17 августа в клубе «Embargo». Отметим, что цены на билеты варьируются от 4500 до 25000 рублей. При этом на сегодняшний день, самые дорогие билеты уже распроданы, свободными остаются места на танцполе.
Фото: ТГ-канал Григория Лепса
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