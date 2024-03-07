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Вечером в Таганроге произошла авария на улице Москатова

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Вчера, 6 марта, в Таганроге произошла авария на улице Москатова, где столкнулись две иномарки. Серьезные повреждения получила одна из машин.

Новости Таганрога

Как сообщает инспектор по пропаганде городского ОГИБДД Яна Султанова, авария случилась около семи часов вечера в районе дома № 27. По предварительной информации, 43-летний водитель автомобиля «Skoda» поворачивал налево на зеленый сигнал светофора. Он не уступил дорогу ехавшему во встречном направлении автомобилю «Daewoo» и врезался в него.

В результате ДТП машины получили механические повреждения, пострадавших нет. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.

Фото ВК «Таганрогское ДПС»

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Таганрогская правда
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