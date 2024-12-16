Вечером 16 декабря жители Таганрога могут услышать звуки взрывов

16 декабря около 23 часов в Таганроге взрывотехники произведут обезвреживание частей ракет, которые остались после ракетной атаки.

О возможных звуках взрывов жителей Таганрога предупредила глава города Светлана Камбулова.

«Обращаюсь с важной информацией. Сегодня около 23 часов взрывотехники произведут обезвреживание частей ракет, которые остались после ракетной атаки на наш город. Во время произведения работ возможно услышите звуки взрывов. Просьба сохранять спокойствие», — написала Светлана Камбулова в своих соцсетях.

Отмечается, что жителям многоквартирных домов № 7, 9, 11, 11-1, 9-1, 7-1 по Калужскому проезду необходимо оставаться дома.

«Не выходите на улицу. Отойдите от окон. Займите безопасное место в квартире (коридор, санузел)», — предупредила глава города.

Светлана Камбулова отметила, что «ситуация находится под контролем. Жителям Таганрога ничего не угрожает». О завершении оперативных мероприятий она обещала проинформировать дополнительно.

Фото ГУ МЧС по Ростовской области (из архива)