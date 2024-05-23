Вечерняя электричка Таганрог-Ростов изменила расписание

С 23 мая поезд № 6521 сообщением Таганрог-Ростов будет курсировать по новому графику. Изменения связаны с техническими работами, сообщает Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания.
Так, со станции Таганрог пригородный поезд отправится в 20.58, а на вокзал Ростов-Главный приедет в 22.35 (вместо 22.32).
Электричка останавливается на станциях Таганрог-Пассажирский, Михайловка, Бессергеновка, Вареновка, Приморка, Морская, Мержаново, Морской Чулек, Синявская, Хапры, Первомайская, Гниловская, Ростов-Берег, Ростов-Главный. На некоторых станциях поезд будет отправляться на 1-1,5 минуты позже обычного графика.
Даты возвращения прежнего графика пока не сообщается.
Фото СКЖД
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