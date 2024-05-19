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Вечер джазовой музыки прошел в летнем дворике Дворца Алфераки в Таганроге

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Вчера, 18 мая, в летнем дворике Дворца Алфераки в Таганроге состоялся историко-музыкальный вечер «Семья Парнох: поэзия и джаз».

Культура

В Международный день музеев гости вечера узнали о жизни и деятельности трёх выдающихся представителей одной таганрогской семьи – Софьи Парнок, Елизавете Тараховской и Валентине Парнахе, чьи имена вписаны в историю отечественной культуры.

В этот день для меломанов играл муниципальный джаз-оркестр имени Валентина Парнаха под управлением  Вячеслава Акимова, танцевали преподаватели и ученики школы танцев «Jazz UP».

Приглашенный на этот вечер почетный гость XVII Чеховского книжного фестиваля, композитор, народный артист России Григорий Гладков, вместе с певцами джаз-оркестра исполнил песню «Что так сердце растревожено…». Пришедших на встречу любителей джаза угостили шампанским и прохладительными напитками. 

Анатолий Ивашов, фото автора

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Таганрогская правда
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