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Вчера вечером в Таганроге на ходу загорелся автомобиль

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Вчера, 25 февраля, в центре Таганрога сгорел автомобиль. Фото и видео с места происшествия очевидцы разместили в соцсетях.

Новости Таганрога

Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, происшествие случилось в 21.34 на улице Р. Люксембург, 155 – между переулками Гоголевским и Смирновским. На место происшествия выезжали четыре сотрудника МЧС и одна спецмашина. Известно, что автомобиль «Вольво» загорелся в пути следования, огонь распространился на площади 6 квадратных метров.

Во время происшествия водитель не пострадал. Причина происшествия устанавливается.

Фото и видео телеграм-канала «Водители Таганрога»

                                                                                             

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Таганрогская правда
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