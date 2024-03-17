Главная » Новости Таганрога

Вчера в Таганроге спасатели снимали подростков с дерева и с крыши

На чтение 1 мин Просмотров 48 Опубликовано

Вчера, 16 марта, в Таганроге спасатели дважды выезжали на помощь детям: девочка не смогла самостоятельно спуститься с крыши заброшенного здания, а мальчик с дерева, куда забрался за котенком. Об этом сообщает городское «Управление защиты от ЧС».

Новости Таганрога

Сообщения о происшествиях поступили в службу  экстренного вызова «112». Сначала позвонил парень и сообщил, что его 14-летняя подруга не может самостоятельно спуститься с крыши строения в переулке Российском. Прибывшие на место специалисты поисково-спасательного подразделения и обнаружили девочку на крыше двухэтажного заброшенного здания. С помощью лестницы они помогли ей спуститься на землю.

Затем поступил вызов в район улицы Дзержинского. Звонившие сообщили, что мальчик не может самостоятельно слезть с высокого дерева. Как сообщают очевидцы в соцсетях, инцидент произошел в районе рощи «Дубки». Якобы хозяйка гуляла с котом. Животное испугалось стаи собак и залезло на высокое дерево. Миссия по его спасению легла на плечи местных ребят, один из которых и взобрался на дерево слишком высоко. Приехавшие спасатели помогли ребенку оказаться на земле и передали его взволнованной матери. Что стало с хвостатым виновником происшествия – не уточняется.

Фото «Управление защиты от ЧС г. Таганрога».

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
новости происшествия Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика