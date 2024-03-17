Вчера, 16 марта, в Таганроге спасатели дважды выезжали на помощь детям: девочка не смогла самостоятельно спуститься с крыши заброшенного здания, а мальчик с дерева, куда забрался за котенком. Об этом сообщает городское «Управление защиты от ЧС».

Сообщения о происшествиях поступили в службу экстренного вызова «112». Сначала позвонил парень и сообщил, что его 14-летняя подруга не может самостоятельно спуститься с крыши строения в переулке Российском. Прибывшие на место специалисты поисково-спасательного подразделения и обнаружили девочку на крыше двухэтажного заброшенного здания. С помощью лестницы они помогли ей спуститься на землю.

Затем поступил вызов в район улицы Дзержинского. Звонившие сообщили, что мальчик не может самостоятельно слезть с высокого дерева. Как сообщают очевидцы в соцсетях, инцидент произошел в районе рощи «Дубки». Якобы хозяйка гуляла с котом. Животное испугалось стаи собак и залезло на высокое дерево. Миссия по его спасению легла на плечи местных ребят, один из которых и взобрался на дерево слишком высоко. Приехавшие спасатели помогли ребенку оказаться на земле и передали его взволнованной матери. Что стало с хвостатым виновником происшествия – не уточняется.

Фото «Управление защиты от ЧС г. Таганрога».