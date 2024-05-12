Губернатор Ростовской области Василий Голубев выразил соболезнования в связи с трагедией в Белгороде.

Жители Дона вместе со всей страной разделяют боль от произошедшей сегодня трагедии в Белгороде. От обстрела врага пострадали мирные граждане, женщины, дети, находившиеся дома в выходной день. Выражаю глубокие соболезнования родным погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Белгород, мы с вами! – написал глава донского региона в своем телеграм-канале.

Сегодня, 12 мая, Белгород подвергся атаке вооруженных формирований Украины. По данным Минобороны, террористическая атака по жилым кварталам города была совершена с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», реактивных систем залпового огня «Ольха» и RM-70 «Вампир».

В ходе отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожены шесть ракет «Точка-У», четыре реактивных снаряда РСЗО «Вампир» и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха». Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У» поврежден многоэтажный жилой дом. По последним данным погибли два человека, пострадали еще 20.

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