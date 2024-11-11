ВАРМСУ стала опорой для развития российских муниципалитетов

Эксперты страны подвели итоги работы Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) на площадке ВЭБ.РФ. Во время открытого диалога обсудили развитие муниципалитетов в единой системе публичной власти.

Ведущие политологи, социологи, представители государственных структур, ВАРМСУ и некоммерческих организаций выделили направления, на основе которых будет развиваться сообщество органов местного самоуправления в 2025 году. Как подчеркнул заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Евгений Грачев, власть должна быть максимально приближена к гражданам.

«Роль органов местного самоуправления в единой системе публичной власти страны неоднократно подчеркивал наш Президент. Важно понимать, что муниципальный уровень — самый близкий к людям. Именно муниципальное сообщество каждый день отвечает на оперативные запросы наших граждан, решая вопросы в самых разных сферах», — считает Евгений Грачев.

Эксперты представили успешные практики местного самоуправления, результаты исследований о роли органов власти в системе принятия решений на уровне муниципалитетов, а также новые подходы к обучению муниципальных служащих.

Важность такой работы отметил и глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

«Наши усилия направлены на то, чтобы каждый человек ощущал свое участия в жизни города. Мы открыты для диалога, ведь только работая вместе, мы сможем сделать его лучше», — отметил сити-менеджер.

Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева отметила важность объединения муниципального сообщества.

«ВАРМСУ — это объединяющая сила, связывающая любой муниципалитет России с федеральным и региональным уровнями власти для решения задач ради человека и рядом с человеком. Человекоцентричность и Служение — вот основные тренды сегодняшней муниципальной повестки», — уточнила Ирина Гусева.

В июне этого года был официально закреплен статус Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) как структуры, защищающей интересы органов местного самоуправления.

Фото ВЭБ.РФ