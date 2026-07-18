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В здании Чеховского театра Таганрога начали ремонт кровли и внутреннюю отделку

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В Таганроге продолжается четвертый этап реставрации здания Чеховского театра, который в 2027 году отмечает 200-летний юбилей. Работы проводятся в рамках национального проекта «Семья» и регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры».

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Как отметила глава города Светлана Камбулова, при обновлении театра важно сохранить культурное наследие и создать современную комфортную среду для семейного досуга.

Сейчас в здании выполняется внутренняя отделка помещений цокольного этажа, ведется ремонт кровли, начат демонтаж слаботочных линий. Также завезены материалы для систем вентиляции и электроснабжения, установлены 13 оконных блоков.

«Главная задача — не снижать темпы работ. Подрядчику рекомендовано увеличить численность рабочего персонала и строго соблюдать сроки выполнения всех этапов. Вопрос находится на особом контроле», — подчеркнула Светлана Камбулова.

Ранее мы рассказали, что дорожники в Таганроге завершили фрезерование на улице Спортивной и приступили к асфальтированию.

Фото: мессенджер «MAX» Светланы Камбуловой

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новости реконструкция Таганрог Чеховский театр
Таганрогская правда

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