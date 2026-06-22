В Южном военном округе проходит подготовка водителей багги для контрактников

Навыки управления багги позволят контрактникам эффективнее выполнять задачи в зоне СВО.

Военнослужащие, впервые заключившие контракт с Министерством обороны России, прошли обучение вождению на мотовездеходах типа «багги» в рамках интенсивной общевойсковой подготовки. Занятия проходили на полигоне одного из учебных центров Южного военного округа (ЮВО).

Сначала военнослужащие изучили устройство, тактико-технические характеристики и правила обслуживания мотовездеходов. Затем, на специально оборудованном участке, они приступили к практической части: преодолению маршрута с искусственными и естественными препятствиями.

«В их числе — лесополоса, гравийные и песчаные покрытия, а также участки, имитирующие болотистую местность. Оценка результатов проводилась по времени выполнения упражнений и точности управления», — сообщает пресс-служба ЮВО.

Помимо этого, инструкторы учебного центра ЮВО рассказали контрактникам о применении багги в ходе специальной военной операции. В дальнейшем полученные навыки будут закрепляться на комплексных занятиях по тактической подготовке.

Напомним, для заключения контракта, в том числе и в новое подразделение – войска беспилотных систем — можно обратиться в пункты отбора:

в Таганроге по адресу: улица Александровская, 37 (телефон: +7 (8634) 61-11-14, круглосуточный телефон дежурного: +7 (8634) 61-24-92);

в Ростове-на-Дону по адресу: улица Оганова, 22 (телефон: 8 (863) 235-15-23).

Военнослужащие, заключившие контракт на прохождение службы с Минобороны России в Ростовской области, получают до 3,4 миллиона рублей единовременно (региональная и федеральная выплаты).

Фото: пресс-служба ЮВО

