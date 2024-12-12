В Ростовской области восстановлены права более 5 тысяч обманутых дольщиков

С 2019 года в Ростовской области восстановили права свыше 5200 граждан, которые вложили свои средства в долевое строительство, и были обмануты.

Всего в Южном федеральном округе восстановлены права более 9600 граждан. А с помощью региональных механизмов удалось помочь еще 28,5 тысячи участников долевого строительства. Такие цифры приводит Фонд развития территорий.

«Через Фонд развития территорий компенсации предоставлены 6183 гражданам, а для 3439 дольщиков завершено строительство домов», – отметил руководитель фонда Ильшат Шагиахметов.

Наибольший объем работ проделан в Краснодарском крае, где восстановлены права более 29 тысяч дольщиков, в Ростовской области (более 5200 человек), а также Волгоградской области (более 2100 человек).

По материалам ИА «Дон 24», фото из архива «Таганрогской правды»