В воскресной школе Таганрога отметили пятилетие проекта «Чай с батюшкой»

Вчера, 7 апреля, с Благовещением Пресвятой Богородицы совпала Крестопоклонная Неделя. А в Никольском храме Таганрога у многих был еще и третий праздник – 5-летие проекта «Чай с батюшкой».

Благовещение Пресвятой Богородицы 5 лет назад, в 2019 году, как и ныне, пришлось на воскресный день. После праздничной Божественной Литургии отец Георгий Канча пригласил всех желающих пообщаться за совместным чаепитием. Идея многим пришлась по вкусу. С тех пор каждое воскресенье после службы община собирается в старом здании воскресной школы, на встречу с мирянами приходит кто-то из батюшек. Агапа – общая совместная трапеза, «вечеря любви» — особым образом сближает всех.

Совместно обсуждаются не только богословские и служебные вопросы, насущные жизненные проблемы, но и новости приходской жизни, книги, фильмы, музыка. Бывают и совместные культпоходы – на выставку старинных икон во Дворец Алфераки, на концерт-лекцию Даниила Топольского, посвященную Баху, для которого музыка была языком общения человека с Богом. Недавно «Чай с батюшкой» проводился на выезде – в Александро-Невском храме села Вареновка: своих давних знакомых принимал настоятель храма иерей Константин Галацан.

Такой формат общения прихожан после Божественной Литургии развивает один из авторов этой идеи доцент кафедры Менеджмента и инновационных технологий (МиИТ) ИУЭС ЮФУ Татьяна Алесинская. К 5-летию проекта она подготовила яркий фотоотчет и краткий ретроспективный рассказ. На юбилей пришли протоиерей Алексий Сотрута, руководитель информационного отдела Таганрогского благочиния Александра Калинская и активный прихожанин, пономарь Георгиевского храма Виталий Шляга.

Антон Сахновский, фото автора