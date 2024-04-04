В Волгодонске прошел конкурс молодых рационализаторов  дивизионов Росатома, представленных в донском регионе

В Волгодонске (городе присутствия Росатома), на площадке Ростовской АЭС (входит в АО «Концерн «Росэнергоатом») впервые прошел Конкурс научно-технических докладов среди сотрудников предприятий атомной отрасли.

В нем приняли участие около 30 работников трех дивизионов Росатома — представители атомной энергетики (Ростовская АЭС), атомного машиностроения (завод «Атоммаш» в г. Волгодонске) и ветроэнергетики ( завод «НоваВинд»). Молодые рационализаторы представили 16 научно-технических разработок. Некоторые их них уже внедрены в работу, а их эффективность доказана на производстве. А некоторые получат «путевку в жизнь» благодаря конкурсу.

Ремонт оборудования и автоматизированные системы управления, модернизация и оптимизация процессов, цифровизация и информационные технологии, экология и обучение персонала — это лишь часть направлений, в которых представлены научно-технические разработки волгодонских атомщиков.

Инженер по автоматизированным системам управления производством цеха тепловой автоматики и измерений (ТАИ) Ростовской АЭС Александр Михеев над своим проектом работал полтора года. Он предложил оптимизировать процессы реагирования оперативного персонала цеха ТАИ на сигналы управляющей системы безопасности. На конкурс он пришел не с флешкой, а с восьмиметровым полотном ватмана, на котором расписал алгоритмы в удобном для восприятия и выполнения формате. Этот проект уже внедрен в работу и благодаря ему существенно сокращено время на анализ алгоритмов и выявление отклонений в работе оборудования, что влияет на снижение вероятности ошибки персонала. Комиссия, в которую вошли эксперты из числа работников и ветеранов предприятий атомной отрасли, проекту Александра Михеева отдала первое место.

Процесс, который я предложил оптимизировать на самом деле очень сложный и требует от персонала не только специфических знаний, концентрации внимания, но и времени. После того, как разработал проект, я попросил свою девушку его «протестировать» и она в нём почти разобралась. А она — медик, — рассказывает Александр Михеев.

Второе место на конкурсе получила работа Анастасии Поповой из Атоммаша. Она касалась темы совершенствования материалов и технологий изготовления корпуса реактора для атомных электростанций с целью повышения срока его эксплуатации и безопасности. В частности — повышение качества снижение критической температуры хрупкости металла шва кольцевых сварных соединений корпуса реактора.

Еще одна разработка Ростовской АЭС вошла в число призеров конкурса. Главный специалист цеха централизованного ремонта Владимир Априков презентовал ноу-хау атомщиков в технологии ремонта полиэтиленовых трубопроводов. Экономический эффект разработки — сокращение времени простоя оборудования энергоблока на 50 часов — почти на треть.

Технология выполнения работ распространяется на все типы и размеры трубопровода. Она позволяет устранять дефекты на полиэтиленовых трубопроводах качественно, быстро и безопасно. Это новая технология, которая ранее не имела аналогов технологического процесса, — уточняет Владимир Априков.

Российская промышленность наращивает выпуск необходимой техники и оборудования, укрепляя технологический суверенитет страны. Замещение импортной продукции в России, особенно в атомной отрасли, сегодня идет уверенными темпами. Работа по достижению технологического суверенитета в Росатоме является определяющим вектором развития. Отечественный ядерный комплекс активно занимает освободившиеся ниши на рынке и предлагает продукцию и технологии, которые обеспечивают не только потребление на внутреннем рынке, но и являются конкурентными, востребованными на мировых площадках. Компания непрерывно вкладываются в новые проекты и технологии, вовлекая в них и молодых рационализаторов.

Технологический суверенитет атомной отрасли России и ее уверенное завтра сегодня обеспечивают вот эти талантливые ребята. Волгодонск — уникальный город, единственный в стане, в котором работают предприятия четырех дивизионов Росатома. И поэтому наш конкурс тоже уникальный — он впервые объединил на одной площадке рационализаторов трех мощных предприятий, представляющих три дивизиона атомной отрасли. Уверен, нам есть чему друг у друга учиться, чем поделиться и чем удивить, — отметил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

Фото предоставлены Ростовской АЭС