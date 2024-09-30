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В Уфе пройдет международный форум «Россия — спортивная держава»

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Событие будет проходить с 17 по 19 октября. Процесс подготовки масштабного форума обсудили на заседании организационного комитета, которое провел зампред правительства России Дмитрий Чернышенко.

#В стране

Он подчеркнул, что у нашей страны большой опыт в проведении крупных международных спортивных мероприятий. В этом плане Россия является лидером. А предстоящий форум станет площадкой для выработки важных решений в текущих геополитических условиях.

«Совместно со спортивной общественностью разрабатывается комплексная государственная программа развития отечественного спорта. Цели определены Президентом Владимиром Путиным: вовлечение большего числа граждан в регулярные занятия спортом и повышение соревновательной активности наших спортсменов», — отметил вице-премьер.

В свою очередь, помощник Президента России, секретарь Госсовета Алексей Дюмин выразил мнение, что в развитии спорта необходим комплексный подход.

«На Форуме предстоит выработать конкретные механизмы и подходы к достижению национальных целей, поставленных главой государства до 2030 года и на перспективу до 2036-го. В этой большой общей работе могут и должны участвовать негосударственные организации. Как раз об этом пойдет речь на очередном заседании Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, которое запланировано на 17 октября в Уфе одновременно с форумом», — сказал Алексей Дюмин.

Также участники оргкомитета обсудили вопросы обеспечения безопасности, медицинского и информационного сопровождения.

В деловую программу форума войдут круглые столы, пленарные сессии, конференции, семинары и дискуссионные площадки. В культурной программе предусмотрено 15 событий, включая театральные постановки, экспозиции, выставки.

Фото: пресс-служба Правительства РФ

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международный форум Президент РФ спорт
Таганрогская правда
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