В Таганроге проходит «Неделя большой профилактики» в образовательных учреждениях. Основная цель межведомственного оперативно-профилактического мероприятия — активизация работы по предупреждению правонарушений и преступлений среди подростков.

Кроме того большое внимание уделяется профилактике буллинга и экстремистских проявлений, а также повышению уровня правовой грамотности и кибербезопасности несовершеннолетних.

Так, в Донском строительном колледже инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова и старший инспектор по делам несовершеннолетних УМВД Таганрога Елена Михайличенко провели лекцию, в ходе которой рассказали учащимся о правилах дорожного движения, соблюдении административного законодательства. На примерах конкретных административных материалов и анализе чрезвычайных происшествий с участием подростков они показали ребятам, как важно соблюдать закон. А также рассказали им о возможностях участия в деятельности добровольческих молодежных объединений.

Фото Госавтоинспекции Таганрога