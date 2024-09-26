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В учебных учреждениях Таганрога проходит «Неделя большой профилактики»

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В Таганроге проходит «Неделя большой профилактики» в образовательных учреждениях. Основная цель межведомственного оперативно-профилактического мероприятия — активизация работы по предупреждению правонарушений и преступлений среди подростков.

#Безопасность

Кроме того большое внимание уделяется профилактике буллинга и экстремистских проявлений, а также повышению уровня правовой грамотности и кибербезопасности несовершеннолетних.

Так, в Донском строительном колледже инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова и старший инспектор по делам несовершеннолетних УМВД Таганрога Елена Михайличенко провели лекцию, в ходе которой рассказали учащимся о правилах дорожного движения, соблюдении административного законодательства. На примерах конкретных административных материалов и анализе  чрезвычайных происшествий с участием подростков они показали ребятам, как важно соблюдать закон. А также рассказали им о возможностях участия в деятельности добровольческих молодежных объединений.

Фото Госавтоинспекции Таганрога

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Таганрогская правда
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