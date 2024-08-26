26 августа в Таганроге ограничена подача воды в трех районах города. О проведении ремонтных работ сообщает МУП «Управление «Водоканал».

Специалисты коммунальной службы устраняют утечку на улице Р. Люксембург, 303. В связи с этим водоснабжение будет осуществляться пониженным давлением в дома, расположенные на улицах Чехова, Р. Люксембург, Транспортной, Виноградной. Ориентировочно до 17 часов.

Ремонтные работы ведутся в переулке Каркасном, 9. Поэтому вода подается пониженным давлением на улицах Ленина, 1-й Котельной и в переулке Каркасном примерно до 17 часов.

Еще один порыв устраняют на пересечение улицы 1-я Линия и переулка 3-го Нового. Нехватку воды могут ощущать жители улиц Бабушкина, Щаденко, Социалистической и части Северного микрорайона. Ориентировочно до 17 часов.

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