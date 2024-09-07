В трех районах Таганрога устраняют утечки на водопроводе

7 сентября в Таганроге ограничена подача воды на некоторых улицах города. О проведении ремонтных работ сообщает МУП «Управление «Водоканал».

Специалисты коммунальной службы устраняют утечку на улице Прохладной, 9. В связи с этим водоснабжение осуществляется пониженным давлением в дома на улицах Свободы, Прохладной, Инструментальной и в 10-м переулке. Ориентировочно до 16 часов.

Ремонтные работы ведутся на пересечение переулка Гоголевского и улицы Октябрьской. Вода подается пониженным давлением на улицах Октябрьской, Фрунзе, Социалистической и в переулке Гоголевском. Примерно до 16 часов.

Еще один порыв устраняют на улице Галицкого, 10-11. Водоснабжение ограничено на Поляковском шоссе, улице Галицкого и в микрорайоне Авиаторов. Ориентировочно до 16 часов.

Фото «Таганрогской правды»