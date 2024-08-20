В трех районах Таганрога ограничили водоснабжение

20 августа в Таганроге ограничена подача воды на некоторых улицах в трех районах Таганрога. О проведении ремонтных работ сообщает МУП «Управление «Водоканал».

Специалисты коммунальной службы устраняют утечку на улице Котлостроительной, 7. В связи с этим водоснабжение будет осуществляться пониженным давлением в дома, расположенные на улицах Котлостроительной, Строительной, Дзержинского, Заводской, Осипенко, в переулках Артиллерийских и Парковом. Ориентировочно до 18 часов.

Ремонтные работы ведутся на улице Транспортной, 1/4. Поэтому вода подается пониженным давлением на улицах Энергетической, Ломоносова, Транспортной и в Безымянном проезде. Примерно до 16 часов.

Еще один порыв на линии водопровода устраняют на улице Инструментальной, 27. Ограничено водоснабжение на улицах Инструментальной, Свободы и Красногвардейской. Ориентировочно до 17 часов.

Фото «Таганрогской правды»