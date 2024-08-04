В трех районах Таганрога ограничено водоснабжение

4 августа в Таганроге ограничено водоснабжение в трех районах города. О проведении ремонтных работ сообщает МУП «Управление «Волоканал».

Специалисты коммунальной службы устраняют утечку на улице Лесная биржа, 5. В связи с этим водоснабжение осуществляется пониженным давлением в дома, расположенные в переулке Контрольном, на улицах Портовой, Лесной бирже, Адмирала Крюйса. Ориентировочно до 16 часов.

Ремонтные работы ведутся в переулке 1-м Цветочном, 9 Б. Поэтому вода подается пониженным давлением на улицах 2-й Советской, Транспортной, в районах НИИ Связи и АО «Красный гидропресс». Примерно до 15 часов.

Еще один порыв устраняют на пересечение улицы 2-й Школьной и переулка 19-го Артиллерийского. Нехватку воды в кранах могут наблюдать жители улиц Дзержинского, П. Тольятти, Морозова и Артиллерийских переулков. Ориентировочно до 15 часов.

Фото «Таганрогской правды»