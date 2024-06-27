В трех районах Таганрога ограничено водоснабжение

27 июня в Таганроге ограничена подача воды в трех районах города. О проведении ремонтных работ сообщает МУП «Управление «Водоканал».

Специалисты коммунальной службы устраняют утечку на улице Маршала Жуков, 228. В связи с этим водоснабжение будет осуществляться пониженным давлением в части Северного микрорайона. Примерно до 16 часов.

Ремонтные работы ведутся на улице Мичурина, 7. Поэтому вода подается пониженным давлением в дома, расположенные на улицах Театральной и Мичурина. Ориентировочно до 15 часов.

Еще один порыв устраняют на водопроводных сетях в районе Биржевого спуска, 6. Нехватку воды могут ощущать жители переулка Контрольного и Биржевого спуска. Окончание работ запланировано ориентировочно на 16 часов.

Фото «Таганрогской правды»