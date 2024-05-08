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В трех районах Таганрога ограничено водоснабжение

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Сегодня, 8 мая, в Таганроге ограничена подача воды в трех микрорайонах города. О проведении ремонтных работ сообщает МУП «Управление «Водоканал».

Город

Сотрудники коммунальной службы устраняют утечку на улице Заводской, 10/2. В связи с этим водоснабжение будет осуществляться пониженным давлением в дома, расположенные на улицах Дзержинского, Заводской, Осипенко и в переулке Парковом. Ориентировочно до 18 часов.

Ремонтные работы ведутся на улице Халтурина, 7. Поэтому вода подается пониженным давлением на улицах Воскова, Бабушкина, Халтурина, Щаденко, Социалистической, в переулке Станочном и микрорайоне Михайловка. Примерно  до 16 часов.

Фото «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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