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В трех районах Таганрога 10 мая ограничено водоснабжение

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МУП «Управление «Водоканал» устраняет порывы на водоводе в Северном жилом массиве, на Русском поле и в центральной части города.

Город

Аварийно-восстановительные работы ведут по адресу: 1-й Линейный проезд\6-й Новый переулок. До 17 часов холодная вода подается пониженным давлением в дома, расположенные в этом районе.

Работают коммунальщики и по адресу: улица С. Шило, 186. Проблемы с водоснабжением могут испытывать жители улиц С. Шило и Пархоменко. Завершить ремонт планируется в 17 часов.

Также до 17 часов ограничена подача воды в центре Таганрога – в переулках Гоголевском, Комсомольском, на улицах Шевченко и Карантинной. Утечку устраняют по адресу: ул. Шевченко, 214.

Фото Анатолия Ивашова

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Таганрогская правда
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