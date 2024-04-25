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В трамвайном депо Таганрога прошли пожарные учения

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Вчера, 24 апреля, в Таганроге комплексные пожарные учения прошли на территории трамвайного депо. Об этом сообщает в своем телеграм-канале проект «Таганрогский трамвай».

Город

Мероприятие проводили заместитель начальника 6-го ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ростовской области, старший майор внутренней службы Виталий Марченко и председатель совета города Таганрог Ростовского областного отделения «Всероссийского добровольного пожарного общества» Виталий Пронин.

Сотрудникам «Таганрогского трамвая» напомнили основные требования пожарной безопасности, порядок действий при пожаре и правила пользования первичными средствами пожаротушения. А также рассказали об основных видах огнетушителей, их конструктивных особенностях и о порядке работы с ними. Каждый желающий смог попробовать свои силы в тушении модельного очага возгорания порошковым и углекислотным огнетушителями.

Фото телеграм-канал «Таганрогский трамвай»

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Таганрогская правда
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