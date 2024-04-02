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В трамвайном депо Таганрога модернизируют производственные участки

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В трамвайном депо Таганрога продолжается модернизация и оптимизация работы различных технологических участков. Делается это для повышения безопасности и комфорта пассажиров, сообщает в своем телеграм-канале проект «Таганрогский трамвай».

Новости Таганрога

Сейчас в депо модернизируется участок ремонта электрооборудования, где будет производиться обслуживание электросистем подвижного состава, располагающихся на крыше трамвая, а также ремонт и регламентный сервис тяговых двигателей.

Усовершенствован участок ремонта колесных пар и редукторов. Особое внимание уделили аккумуляторному участку, оптимизация которого позволила существенно повысить пропускную способность цеха и обслуживать 24 аккумулятора единовременно.

В стадии проработке полноценный запуск участка по сервису мультимедийного оборудования, где уже сегодня осваивается ремонт мультимедийных систем трамваев: это  валидаторы, аппараты по продаже разовых билетов и медиапанели.

Эксплуатация трамваев модели 71-628 и 71-628М впервые осваивается в Таганроге, поэтому некоторые виды сервиса (такие, как разборка узлов) приходится разрабатывать «с нуля», руководствуясь при этом рекомендациями завода-изготовителя, — пояснили в «Таганрогском трамвае».

Как рассказал директор проекта «Таганрогский трамвай» Геннадий Курдюков, в связи с разработкой новых технологических участков расширяется штат сотрудников. Планируется принять на работу порядка 20 новых работников в сервисный центр. Вновь прибывшие в обязательном порядке будут отправлены на стажировку, в рамках которой они пройдут техническое обучение.

Фото проекта «Таганрогский трамвай»

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Таганрогская правда
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