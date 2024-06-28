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В техникуме Таганрога призывников проводили в армию

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Добрая традиция сложилась в Таганрогском технологическом техникуме питания и торговли. Здесь каждый год торжественно провожают в ряды Российской армии выпускников, подлежащих очередному призыву. Мероприятие проводится под девизом: «Вы служите, мы вас подождем».

Город

В этом году в армию пойдут 48 юношей. Теплым летним днем во дворе техникума собрались выпускники, преподаватели, классные руководители, родные и близкие, уважаемые гости, чтобы поприветствовать тех, кому предстоит отдать свой воинский долг Родине.

После выноса флагов России и Ростовской области, исполнения Государственного гимна с напутственным словом выступила директор техникума Любовь Шатун. Она отметила, что во все времена мужчина на Руси был воином, защитником Отечества, а нынче это долг и обязанность гражданина Российской Федерации.

Ребятам предстоит служить в непростое время, поэтому Любовь Григорьевна пожелала им терпения и мужества. А еще – побыстрее возвратиться. Техникум, между тем, останется их родным домом, где любят и ждут.

Полковник в отставке Александр Антоненко тоже напутствовал призывников. Он поздравил их с окончанием техникума, заметил, что юноши станут настоящими мужчинами лишь после военной службы, и напомнил девиз, под которым служили донские воины: «Душу – Богу, сердце – женщине, жизнь — Отечеству, честь – никому!»

Выпускник техникума, а теперь настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы протоиерей Иоанн Харченко просил будущих солдат не забывать о смысле жизни. Напомнил, что пришла пора выполнить воинский долг, проявить любовь к Родине. А любовь – это прежде всего жертва. Кто говорит о любви, но не жертвует собой ради нее, занимается пустословием. Протоирей Иоанн произнес напутственное пожелание «Бог в помощь!» и закончил выступление словами: «Если с нами Бог, то никто не может быть против нас».

Заведующая по учебно-воспитательной работе Анна Железняк пожелала юношам выполнять воинский долг смело и уверенно, в чем им помогут чувство ответственности и волевой характер.

Призывников приветствовали участники военно-патриотического клуба «Доблесть», пожелав встретить настоящих друзей, мужественно и ответственно выполнять поставленные задачи, закалиться морально и физически.

По установившейся традиции девушки сделали призывникам памятные подарки, и как заключительный аккорд торжественного мероприятия был объявлен «белый танец».

Евгений БУТЫЛИН, фото автора

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Таганрогская правда
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