В театре Таганрога показали знакомую, но вечно новую «Чайку»

12 апреля Таганрог рукоплескал московскому театру «Школа драматического искусства» и его «Чайке». Причем уже вторично, но с не меньшим восторгом.

Именно этим артистам и этому спектаклю выпала честь открывать Международный театральный фестиваль «На родине Чехова» 12 сентября 2023 года. По прошествии семи месяцев, в минувшую пятницу, эта постановка была представлена на бис. У тех, кому посчастливилось её увидеть снова, впечатления оказались не менее яркими и глубокими.

Мы – в состоянии творческого полета, — отметила директор театра «Школа драматического искусства» Ольга Соколова на предварившей спектакль пресс-конференции. – Неслучайное совпадение: ведь сегодня – День авиации и космонавтики.

Режиссер-постановщик спектакля Павел Карташев поделился своим чувством, будто бы он в нашем городе не просто бывал однажды, но жил здесь, будто бы это – его город.

Артисты Вадим Дубровин, играющий роль Константина Треплева, и Андрей Харенко (Тригорин), каждый по-своему, разделили трепетные чувства своего режиссера и к малой родине великого Чехова, и к его первому театру. Особо они отметили удивительную акустику в этом зрительном зале и особую атмосферу, непередаваемую словами. А сам Таганрог у них вызвал ассоциацию с детством – началом жизненного пути, самым творческим периодом, когда не устаешь удивляться и радоваться окружающему миру и самой жизни.

Если повезет, в театре происходят чудеса. В этот вечер таганрогским зрителям повезло. Приезжие артисты на нашей сцене себя чувствовали, похоже, еще более уверенно, нежели в прошлый приезд. И если в первом действии время порой «застывало», то второе, хоть и было не менее напряженным, развивалось динамично, словно ускоряясь. Казалось, в этот раз «Чайка» пролетает стремительнее. Каково же было удивление, когда выяснилось, что спектакль продолжался те же три с половиной часа.

Талант и высочайшее профессиональное мастерство продемонстрировали не только режиссер и труппа, но и весь творческий коллектив, создавший эту «Чайку». Органично и гармонично в канву происходящего вплетены удивительно тонко подобранная музыка (композитор — Аркадий Черкашин), пластические и танцевальные сцены (хореограф – Ксения Руденко). Оригинальные сценографические решения художника-постановщика Марии Бутусовой помогают погружению зрителя не только в действо, происходящее на сцене, но и в глубины собственной души.

Пересмешник Чехов «Чайку» обозвал комедией. Его горький смех вызывают пошлость и фальшь. Они, словно дымом, наполняют не только пространство вокруг нас, но и наши души, лишая их прозрачности. «Весь мир – театр…» Эту мысль Шекспира развивает Чехов. Гении призывают нас не играть роли, быть самими собой. Но хватит ли у нас для этого ума, мужества и смелости? Такие спектакли, как этот, помогают их обретению.

Если повезет, в театре происходят чудеса. В этот вечер в Таганрогском Чеховском театре повезло, очевидно, всем. Блистательная, очень сильная труппа «ШДИ» для нас – уже не чужая. И таганрогский зритель для неё – уже родной. На поклон перед стоящим залом артисты выходили дважды. Притяжение – взаимно.

Москвичи обещали приехать к нам снова, уже с другой постановкой.

Артистам нашего театра повезло еще больше, чем зрителям: уже в июне они встретятся с московскими коллегами в Нижнем Новгороде на III Всероссийском театральном фестивале «Комедiя-ФЕСТ».

Валерия КРАМАРОВА, Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ

Фото Сергея Плишенко