В театре им. Е. Вахтангова представили премьеру спектакля о таганрожце – участнике СВО

На столичной сцене с успехом прошла премьера спектакля «Радио-Паша» – проекта театральной компании «Ковчег». Главный герой постановки – мобилизованный из Таганрога Павел Лазарев, награжденный орденом Мужества и медалью «За Отвагу».

«Радио-Паша» – один из первых в России спектаклей, посвящённых участникам СВО. Поставлен по книге «Я трогаю войну руками. Радио-Паша» Ирины Бугрышевой. С 2022 года автор работает волонтёром в госпитале. Описанные ею истории – подлинные.

О чем спектакль? В ходе СВО Паша получил ранение в ногу. В госпитале, в Петербурге, он знакомится с массажисткой Ирой и рассказывает ей историю своей жизни, своей победы над ужасом, болью, отчаяньем. «Я буду счастливым, как бы ни сложилось, – твердит Паша. – Без ноги – так без ноги! Я буду счастливым каждый день, и ничто мне не сможет помешать!». Паша говорит безостановочно. Без пауз. За что и получает свой госпитальный позывной – «Радио-Паша».

Режиссёр постановки Людмила Манонина-Петрович. Текст читают Мария Поликарпова, Константин Зеленский, Людмила Манонина-Петрович, Георгий Бугрышев.

Павел Лазарев – реальный человек, он живет в Таганроге, как и до ранения, полученного на СВО, работает в военкомате, занимается волонтерской деятельностью в школах. Павел присутствовал на спектакле. В театре побывала и жительница Таганрога Ольга Абрамова. Приводим их мнения о постановке.

Павел Лазарев:

— Я обычный человек, я никакой не герой. Меня мобилизовали, Родина сказала «Надо!» — и я пошел ее защищать. Поэтому, хоть моя история и легла в основу спектакля, я уверен — это спектакль обо всех русских воинах, кто защищает Россию, обо всех, кто восстанавливается в госпиталях и учится снова быть счастливым.

В этом спектакле каждый боец увидит себя, проживет и отпустит свою боль. И, конечно, спектакль нужен обычным людям: кто-то отгораживается от СВО, кто-то смотрит новости. А спектакль «Радио-Паша» — это другое. Здесь, в спектакле, показана история бойца, его душа, задачи по возвращению в обычную жизнь.

А еще все моменты детства в спектакле… Будто заново проживаешь все. Будто смотришь киноленту про себя — и уже сам бежишь по тем улицам.

Говорят, мужчины не плачут. Но нет. Я не мог сдержать слез, как ни старался. Я благодарен всем, кто создавал этот спектакль — Ире, которая написала про меня рассказ, режиссеру Людмиле Николаевне, поставившей спектакль, всем, кто участвовал в постановке и, конечно, Вахтанговскому театру и его директору, Кириллу Игоревичу Кроку, пригласившему театр «Ковчег» выступить в Москве.

Ольга Абрамова, жительница Таганрога:

— Сердечный трепет не оставлял на протяжении всего спектакля. Народ плакал с первых нот. Ни одного мгновения не было такого, чтобы остаться равнодушным. Всего четыре артиста на сцене. Пять стульев. И чудо, которое сотворила режиссер и вся команда театра «Ковчег». Такое счастье быть причастным к большому событию, и видеть, как грамотно выстроены звук, свет, видео-декорации, сценарий, игра актеров.

Таганрог был каким-то отдельным героем спектакля. Даже если человек никогда не был в Таганроге, но слышал о нашем городе, знает о нем — у него тут же просыпались ассоциации. А уж если ты таганрожец — то это настоящее счастье — оказавшись в Москве, на Арбате, иметь возможность перенестись домой. Новый вокзал, кинотеатр «Родина», улица Лизы Чайкиной, памятник паровозу у Старого вокзала. Настолько ярко были переданы таганрогские сцены, интонации, зал хохотал — и это было так искренне, так тепло.

Меня потряс артист Константин Зеленский, который играл роль Павла Лазарева. Это такое невероятное перевоплощение! Зритель верил Косте в каждом слове. Я после спектакля вышла поблагодарить Константина, а он, в ответ на мою благодарность, сказал: «Я не играл в спектакле, я жил».

Меня потрясло знакомство с Павлом Лазаревым, который приехал на премьеру из Таганрога. Павел — насколько он искренний, насколько позитивный, умный. Как приятно было его слышать и слушать, когда он давал интервью. С таким легким юмором отвечал на непростые вопросы журналистов, с такой улыбкой. Наш человек в Москве! Наш герой! Такая гордость за нашего таганрожца!

Это потрясающий спектакль, очень нужный нам всем. Он кажется простым, коротким — чуть больше часа. Но он такой глубокий, сочный. Он столько вмещает в себя эмоций, воспоминаний, любви к жизни и понимания, что жизнь — вечная. Я счастлива, что так сложились обстоятельства, что я оказалась в Москве в этот день.

Здесь было все. И сейчас я думаю только об одном. Дай Бог, чтобы этот спектакль сыграли в Таганроге, на сценах нашего города. Это будет огромное счастье для таганрожцев!

Благодарим за предоставленный материал автора книги «Я трогаю войну руками. Радио-Паша» Ирину Бугрышеву и автора фото Екатерину Юкляевскую.