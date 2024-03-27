В Таганрогском заливе из браконьерских сетей спасли осетров

В минувшие выходные во время рейда в акватории Таганрогского залива было спасено из браконьерских сетей около 800 особей рыбы, в том числе осетров, стерляди и севрюги. Об этом сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Ростовской области.

Пограничники обнаружили 76 незаконных орудий лова, в которых находилась еще живая рыба частиковых видов, в том числе краснокнижные особи. Специалисты на месте осмотрели улов и выпустили морских обитателей обратно. По предварительной оценке предотвращенный ущерб составил свыше 3,5 млн рублей.

Как рассказали в Южном научном центре РАН, в Азово-Донском бассейне обитает 4 вида осетровых рыб: русский осётр, белуга, севрюга и стерлядь. Русский осетр, белуга и севрюга — проходные виды, то есть большую часть времени они проводят в Азовском море, в Таганрогском заливе, а на нерест идут в реку.

Сейчас численность всех этих видов очень низкая и воспроизводство в основном происходит за счёт аквакультуры. Рыбы нерестятся в искусственных условиях, затем их подращивают и выпускают с весом от 5 до 30 грамм. Естественное воспроизводство на Дону почти полностью утеряно. Самцы азовской белуги созревают в возрасте от 12-14 лет, а самки от 16-18 лет. Взрослая белуга нерестится не каждый год. Чем старше особь, тем больше временной разрыв в нересте, например, от 5 лет.

Самцы русского осетра созревают в возрасте 8-9 лет, самки 10-14 лет. Браконьерские сети наносят большой ущерб осетровым рыбам. При ловли например, тарани, осётр попадает в сети в большом количестве. Поэтому гибнет много молоди осетровых размером от 10-40 см.

Фото и видео ПУ ФСБ России по Ростовской области