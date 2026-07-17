В Таганрогском порту выставлены заграждения для предотвращения возможных утечек после атаки БПЛА на мазутный терминал

В городе ведется ежедневный мониторинг побережья на предмет загрязнений нефтепродуктами и оперативное устранение в случае их выявления.

В Таганроге на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций обсудили меры по устранению загрязнения побережья Таганрогского залива после обнаружения следов нефтепродуктов в районе Богудонии после атаки беспилотников на мазутный терминал. О проделанной работе и планах рассказала глава города Светлана Камбулова.

После происшедшего ЧП специалисты оперативно взяли пробы воды, почвы и самого вещества для лабораторного анализа. 15 июля был создан оперативный штаб, а береговую линию очистили силами администрации города, общественников и волонтеров. В результате собрали 250 мешков загрязненного песка — около 7 тонн, которые вывезли на специализированный полигон. На следующий день, 16 июля, волонтеры АНО «Первый взгляд» снова заметили нефтепродукты на побережье, однако при повторном обследовании через два часа берег оказался чистым.

На заседании КЧС присутствовал представитель собственника терминала. Он сообщил, что предприятие уже приняло ряд мер: в акватории порта установили боновые заграждения для локализации возможных утечек, заключили договор со специализированной организацией на сбор, обезвреживание и утилизацию отходов, а также ежедневно мониторят акваторию и береговую линию.

Городской штаб продолжает проверять побережье дважды в день и оперативно реагировать в случае обнаружения новых загрязнений. Ситуацию держат на контроле специалисты Росприроднадзора, Роспотребнадзора и Нижнедонского отдела рыбоохраны АЧТУ Росрыболовства, подчеркнула Светлана Камбулова. Работа по минимизации последствий и предотвращению дальнейшего распространения загрязнения продолжается.

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Фото Сергея Плишенко (из архива)