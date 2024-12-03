В Таганрогском парке им. Горького посадили клены

Акция древонасаждения прошла в рамках реализации проекта «Добрый Таганрог».

В Таганроге, в парке культуры и отдыха им. М. Горького прошла высадка саженцев серебристых кленов. Участниками мероприятия стали волонтеры — представители СО НКО города Таганрога (АНО «Луч Надежды», Добро.Центр #ТагВолонтер, АНО помощи детям и женщинам «Добро Внутри», АНО «Семейный центр ЛАД», АНО «Добро в твоем городе», РООИ «Русичи-Центр», ЦМЛ «Движение вверх», ФК «Форте»), а также сотрудники администрации города, депутаты и предприниматели, сообщает пресс-служба администрации Таганрога.

Акция древонасаждения прошла в рамках реализации проекта «Добрый Таганрог», который стал одним из победителей конкурса на предоставление субсидий из бюджета города Таганрога социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно значимых (социальных) программ в 2024 году.

Серебристый клен — это быстрорастущее листопадное дерево средний размеров, цветет ранней весной, задолго до появления листьев. Живет до 130 лет и дольше.

Фото: администрация г. Таганрога