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В таганрогском микрорайоне «Михайловка» меняют опоры электропередачи

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Работы по замене опор электропередачи в Михайловке стартовали 26 февраля.

Город

«26 февраля сотрудники ПАО «Россети Юг» приступили к замене опор в микрорайоне «Михайловка». Жители этого района неоднократно обращались с просьбой о проведении данных работ», — информирует администрация Таганрога.

Замена оборудования значительно повысит энергоснабжение развивающегося района Таганрога. Завершить замену опор энергетики планируют к 2 марта.

Отметим, что с начала 2025 года в Таганроге выполнен ремонт 27 трансформаторных подстанций, 8 кабельных линий, свыше 8 км воздушных линий, произведена замена 22 опор электропередачи. С 1 января 2025 года ПАО «Россети Юг» взяли на обслуживание сети СНТ и ДНТ.

Фото администрации Таганрога

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Россети Юг Таганрог электроснабжение
Таганрогская правда
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