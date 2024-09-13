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В таганрогском «Кванториуме» открылись новые лаборатории

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Детский технопарк в Таганроге создается в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

#Образование

В таганрогском «Кванториуме» на базе лицея № 28 ко Дню города открылись юные лаборатории. Расписание занятий уже готово, ученики под руководством своих педагогов уже приступили к увлекательным занятиям. Об этом в своем Телеграм-канале написал глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

— Еще один подарок в праздничные для родного города дни получили юные таганрожцы, — написал Андрей Фатеев. — Робототехника, конструирование и управление современными летательными аппаратами, биоквантум и современная лекционная аудитория сразу понравились ребятам. В уютных рекреациях есть места для отдыха и игры в шахматы. Пожелаем ученикам и педагогам интересных занятий и научных открытий!

Технопарк предлагает формат дополнительного образования для детей, интересующихся точными науками и ориентированных на выбор технических специальностей. Современный высокотехнологичный комплекс разместится на площади 836,1 квадратных метров. Он включает в себя современные лаборатории, оснащенные учебным, интерактивным оборудованием, конструкторами для изучения принципов создания электронных устройств на основе электронных компонентов и программируемых контроллеров. Также в технопарке будет несколько комплектов автономных робототехнических систем, учебный робот-манипулятор и наборы программируемых робототехнических платформ.

Фото: Телеграм-канала Андрея Фатеева

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Таганрогская правда
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