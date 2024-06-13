В таганрогском клубе «Дзюдо Тайм» День России отметили показательной семейной тренировкой

Стало доброй традицией в клубе «Дзюдо Тайм» Таганрога отмечать все праздники вместе. Как известно, 2024 год Президент России объявил Годом семьи. Вчера, 12 июня, в День России, здесь собрались тренеры со своими воспитанниками и их родителями, чтобы устроить совместную показательную тренировку.

Одной из групп руководил тренер по дзюдо Григорий Геворкян. Разумеется, все упражнения были подобраны таким образом, чтобы было интересно и спортсменам, и их мамам и папам. Учитывалось и то, что возраст юных дзюдоистов — от 5 до 15 лет. Под руководством Григория Маратовича прививались навыки борьбы дзюдо в игровой форме, родители показывали борцовские приемы своим детям и наоборот.

Мама, я не сделал тебе больно? – после подсечки маме, склонившись над «поверженным противником», участливо извиняясь, спрашивает малыш. Мама обнимает сына, гордясь его первыми спортивными успехами…

А вот и эстафета — дети бегут вместе со своими родителями. Правила усложняются: бегут, зажав между ног мяч, а потом всей семьей, взявшись за руки. Все смеются, всем интересно. Поистине семейные соревнования, в которых неизменно побеждает дружба!

Одно из упражнений — лечь на татами так, чтобы получилось слово «Россия».

В это время в фойе спорткомплекса (опять же по традиции) за огромным столом готовят продуктовые подарки для тех наших ребят, которые находится в зоне специальной военной операции. После завершения совместной тренировки юные спортсмены со своими родителями присоединяются к общему делу.

Специальный приз участникам праздника — вкуснейшее мороженное, которое пришлось кстати в этот жаркий день.

На праздник мы пригласили таганрогского барда Ивана Резванова, который под гитару исполняет как песни о России известных авторов, так и своего сочинения,- поясняет директор спорткомплекса Александр Людвиницкий. — Хочется, чтобы все было интересно, по-семейному. Кстати, я на этом празднике тоже со своей женой Лидией Дмитриевной. Многие ребята, занимаясь в секциях уже долго, приходят сюда, как во второй дом.

Анатолий Ивашов, фото автора