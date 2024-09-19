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В Таганрогском художественном музее представят чеховскую «Чайку»

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В Таганрогском художественном музее артисты театра-студии «СаД» сыграют легендарную комедию А.П. Чехова «Чайка».

Культура

Спектакль состоится 21 сентября в 15 часов.

В основе сюжета — реальная история ослепительной любви художника Исаака Левитана.

«Зритель не только погрузится в «пять пудов любви», но и поразмышляет о непростом выборе между творческим вдохновением и любовью. Соперничество поколений, молодых и маститых талантов интересно и сегодня в современном обществе», — отмечают в ТХМ.

Театр-студия «СаД» приготовил для зрителей красивый спектакль и, по традиции, душевные сюрпризы.

Вход по предварительной записи. Бронирование билетов по телефону: 8-906-183-17-20.

Напоминаем адрес музея: ул. Александровская, 56.

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Таганрогская правда
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