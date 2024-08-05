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В Таганрогском художественном музее звучала поэзия на разных языках

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Здесь проходил IX Международный молодежный фестиваль-конкурс поэзии и поэтических переводов «Берега дружбы».

Культура

Таганрогский художественный музей в минувшие выходные собрал любителей поэзии из многих уголков России и ближнего зарубежья. Всех их объединил IX Международный молодежный фестиваль-конкурс поэзии и поэтических переводов «Берега дружбы», сообщает министерство культуры Ростовской области.

После экскурсии по художественному музею Таганрога литераторы приняли участие в поэтическом вечере — читали стихотворения, исполняли песни, причем не только на русском, но и других языках нашей многонациональной страны. Общение получилось теплым, дружественным и раскрывающим глубокие темы, представленные в проникновенных стихах авторов, говорится в сообщении.

Фото: министерство культуры РО

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Таганрогская правда
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