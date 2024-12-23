В таганрогском Доме Чайковских прошел академический концерт

В камерном концертном зале Дома Чайковских состоялся академический концерт класса общего фортепиано преподавателя Таганрогской детской музыкальной школы имени П.И. Чайковского Ирины Антоновой.

После экзаменов по итогам первого полугодия концерт подготовили и представили воспитанники Таганрогской детской музыкальной школы имени П.И. Чайковского, ученики Ирины Антоновой. Ирина Владимировна преподает общее фортепиано учащимся духового, струнного и народного отделений, для которых её инструмент – второй, а для многих духовиков – даже третий.

Перед началом концерта педагог напомнила не столько своим ученикам, сколько их родителям, что если характер и психоэмоциональную сферу человека развивают занятия на любом из музыкальных инструментов, то интеллект как ничто другое развивает игра на фортепиано.

В программе концерта наряду с роялем звучали и другие инструменты, педагог Ирина Владимировна Антонова тогда превращалась в концертмейстера. Были и фортепианные ансамбли: в четыре руки играли учащиеся как друг с другом, так и со своим преподавателем.

Антон СЛОВАКОВ, фото автора