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Таганрогский чеховский театр дал новогоднее представление для юных талантов

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Состоялся премьерный показ спектакля «Морозко».

Новости Таганрога

В таганрогском театре им. Чехова состоялось новогоднее представление для юных талантливых горожан. В Таганроге подобные мероприятие в театре являются многолетней традицией.

«Отличное настроение, новогодняя фотосессия и встреча со сказочными героями. Все участники мероприятия активно занимаются спортом и творчеством, участвуют в конкурсах и демонстрируют знания на предметных олимпиадах», — написала в своем Telegram-канале глава Таганрога Светлана Камбулова.

Она приветствовала участников новогоднего праздника, отметив, что «несмотря на свой юный возраст, все они уже научились ставить перед собой цели, а главное достигать их.

После спектакля все ребята получили сладкие новогодние подарки, без которых не обходится ни одно новогоднее представление.

Фото Анатолия Ивашова

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новости Таганрог театр
Таганрогская правда
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