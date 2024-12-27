Таганрогский чеховский театр дал новогоднее представление для юных талантов

Состоялся премьерный показ спектакля «Морозко».

В таганрогском театре им. Чехова состоялось новогоднее представление для юных талантливых горожан. В Таганроге подобные мероприятие в театре являются многолетней традицией.

«Отличное настроение, новогодняя фотосессия и встреча со сказочными героями. Все участники мероприятия активно занимаются спортом и творчеством, участвуют в конкурсах и демонстрируют знания на предметных олимпиадах», — написала в своем Telegram-канале глава Таганрога Светлана Камбулова.

Она приветствовала участников новогоднего праздника, отметив, что «несмотря на свой юный возраст, все они уже научились ставить перед собой цели, а главное достигать их.

После спектакля все ребята получили сладкие новогодние подарки, без которых не обходится ни одно новогоднее представление.

Фото Анатолия Ивашова