В таганрогском бассейне «Дельфин» окончен ремонт

В Таганроге окончен капитальный ремонт бассейна «Дельфин». Работы велись в 2021-2023 годах в рамках государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта».

Как сообщил министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян, на проведение ремонта было направлено более 110 млн рублей из регионального бюджета. Сейчас на объекте выполнена замена инженерных сетей, системы очистки воды, кровли, фасада здания, обновлена чаша бассейна, завершены отделочные работы всех помещений.

Напомним, что спортивную подготовку на базе данного объекта проходят 300 учащихся областной спортивной школы олимпийского резерва № 13. В «Дельфине» проводятся занятия по плаванию, синхронному плаванию, подводному спорту и пятиборью, а также бассейн доступен для горожан.

В здании бассейна расположен спортивный зал для сухого плавания, чаша бассейна длиной 25 м на шесть дорожек с вышками для прыжков в воду высотой 3 и 5 метров, раздевалки, медкабинет, санузлы и вспомогательные помещения.

Фото donland.ru