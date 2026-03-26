В таганрогской школе №34 прошли открытые уроки по гражданской обороне и основам безопасности

Спасатели рассказали школьникам о действиях при пожаре и угрозе теракта.

В Таганроге сотрудники МКУ «Управление защиты от ЧС» провели в школе №34 открытые уроки по основам безопасности. Мероприятие было направлено на повышение культуры безопасности среди учеников и популяризацию знаний в сфере гражданской обороны.

Спасатели и инструктор гражданской обороны организовали для школьников демонстрационные и лекционные занятия. В ходе встречи специалисты рассказали о структуре и задачах РСЧС и гражданской обороны.

Учащимся разъяснили правила поведения при пожаре, в том числе в стенах учебного заведения, а также при угрозе или совершении террористического акта. Отдельное внимание было уделено алгоритмам действий в условиях ракетной и беспилотной опасностей. Кроме того, школьникам продемонстрировали возможности аварийно-спасательной техники и объяснили основные принципы спасательной деятельности.

Подобные занятия регулярно проводятся в образовательных учреждениях города для формирования у подрастающего поколения практических навыков поведения в чрезвычайных ситуациях.

Фото: МКУ «Управление защиты от ЧС» г. Таганрог