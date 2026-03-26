Главная » Новости Таганрога

В таганрогской школе №34 прошли открытые уроки по гражданской обороне и основам безопасности

На чтение 1 мин Просмотров 14 Опубликовано

Спасатели рассказали школьникам о действиях при пожаре и угрозе теракта.

В Таганроге сотрудники МКУ «Управление защиты от ЧС» провели в школе №34 открытые уроки по основам безопасности. Мероприятие было направлено на повышение культуры безопасности среди учеников и популяризацию знаний в сфере гражданской обороны.

Спасатели и инструктор гражданской обороны организовали для школьников демонстрационные и лекционные занятия. В ходе встречи специалисты рассказали о структуре и задачах РСЧС и гражданской обороны.

Учащимся разъяснили правила поведения при пожаре, в том числе в стенах учебного заведения, а также при угрозе или совершении террористического акта. Отдельное внимание было уделено алгоритмам действий в условиях ракетной и беспилотной опасностей. Кроме того, школьникам продемонстрировали возможности аварийно-спасательной техники и объяснили основные принципы спасательной деятельности.

Подобные занятия регулярно проводятся в образовательных учреждениях города для формирования у подрастающего поколения практических навыков поведения в чрезвычайных ситуациях.

Фото: МКУ «Управление защиты от ЧС» г. Таганрог

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

дети новости Таганрог уроки безопасности школа
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru