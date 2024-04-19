В таганрогской роще «Дубки» устанавливают еще четыре  беседки

Первые четыре расположились в районе пруда с черепахами. Они прекрасно вписались в местный ландшафт и сразу полюбились местными жителям и гостям.

Беседки установили очень вовремя! Солнышко припекает по-летнему, и в этой части рощи очень не хватало места, где можно спрятаться от жаркого солнца или дождя,- пишут таганрожцы ВК группы «Дубки — роща Петра и МОЯ!».

Сейчас рабочие в другой части рощи, в сторону школы N 34, устанавливают еще 4 беседки. Одна из них появится возле моста ближе к школе N 37. Все беседки выполнены в едином стиле. Также планируется, что до конца мая завершаться работы по установке детского игрового комплекса в виде корабля.

А пока ведутся работы, таганрожцы с удовольствием любуются ожившей весенней рощей и наблюдают за черепахами, которые тоже любят погреться на солнышке.

Фото ВК «Дубки — роща Петра и МОЯ!»