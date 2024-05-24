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В таганрогской роще «Дубки» подрастает «Дубовая школка»

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«Дубовая школка» за последнее время заметно преобразилась.

Город

Недавно наша школка претерпела серьезные изменения и приобрела новый облик. Давайте рассмотрим, что было сделано для улучшения территории, — рассказали экоактивисты — участники сообщества «Дубки – роща Петра и МОЯ».

На заболоченной части школки были проведены в ручную земельные работы. Получился небольшой пруд, который наполняется чистейшей водой из родника. Пруд вырыт для орошения школки. Также он необходим, чтобы не территория с саженцами не заболотилась.

Вокруг пруда сделан насыпной вал — здесь будут высажены саженцы Петровского дуба, которые вырастили из желудей на «ферме».

Таким образом мы приподнимаем саженцы от земли. Деревца не так быстро достигнут воды, корень сможет вытянуться. На этом валу саженцы будут расти 5-7 лет, после их пересадят в рощу, — уточнили в сообществе.

Школку второй раз почистили от сорняков. Скосили траву и на территории со взрослыми саженцами. Саженцы посыпали свежими опилками для сбора лишний воды.

Работа была проделана огромная. И дело продолжается! Поэтому верим – «Дубкам быть»! – считают активисты.

Фото ВК «Дубки – роща Петра и МОЯ».

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#экология роща Дубки Таганрог
Таганрогская правда
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