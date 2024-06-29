В Таганроге жители береговой зоны могут обследовать жилье

Жители домов, расположенных в береговой зоне Таганрога, могут обратиться в городскую администрацию для обследования жилья.
Обследование проведут, чтобы определить, соответствует ли дом требованиям, предъявляемым к жилым помещениям. И если нет, таганрожцы могут обратиться для принятия на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении маневренного муниципального специализированного жилищного фонда.
В целях предупреждения ЧС, в связи с расположенностью домов в непосредственной близости к береговой линии, отдел по жилищной политике администрации города Таганрога разъясняет горожанам право на обращение в межведомственную комиссию (утвержденную постановлением администрации Таганрога от 25.08.2011 № 2895) для обследования дома в целях выявления оснований для определения его соответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям.
Для рассмотрения вопроса межведомственной комиссией собственник представляет в УЖКХ Таганрога (ул. Розы Люксембург, 12) следующие документы:
- копии правоустанавливающих документов на жилой дом;
- технический паспорт на жилой дом;
- заключение специализированной организации о техническом состоянии жилого дома.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(8634) 43-12-07 (Управление жилищно-коммунального хозяйства, ул. Розы Люксембург, 12).
В случае если строение является самовольным, вопрос признания права собственности необходимо решать в судебном порядке.
В целях создания безопасных условий для проживания собственникам, чьи жилые помещения межведомственной комиссией признаны непригодными для проживания, Администрация города Таганрога разъясняет право на обращение по вопросу принятия на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении маневренного муниципального специализированного жилищного фонда.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (8634) 312-828 (Отдел по жилищной политике ул. Петровская, 73, кабинет 617).
Фото Сергея Плишенко