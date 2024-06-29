В Таганроге жители береговой зоны могут обследовать жилье

Жители домов, расположенных в береговой зоне Таганрога, могут обратиться в городскую администрацию для обследования жилья.

Обследование проведут, чтобы определить, соответствует ли дом требованиям, предъявляемым к жилым помещениям. И если нет, таганрожцы могут обратиться для принятия на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении маневренного муниципального специализированного жилищного фонда.

В целях предупреждения ЧС, в связи с расположенностью домов в непосредственной близости к береговой линии, отдел по жилищной политике администрации города Таганрога разъясняет горожанам право на обращение в межведомственную комиссию (утвержденную постановлением администрации Таганрога от 25.08.2011 № 2895) для обследования дома в целях выявления оснований для определения его соответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям.

Для рассмотрения вопроса межведомственной комиссией собственник представляет в УЖКХ Таганрога (ул. Розы Люксембург, 12) следующие документы:

копии правоустанавливающих документов на жилой дом;

технический паспорт на жилой дом;

заключение специализированной организации о техническом состоянии жилого дома.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(8634) 43-12-07 (Управление жилищно-коммунального хозяйства, ул. Розы Люксембург, 12).

В случае если строение является самовольным, вопрос признания права собственности необходимо решать в судебном порядке.

В целях создания безопасных условий для проживания собственникам, чьи жилые помещения межведомственной комиссией признаны непригодными для проживания, Администрация города Таганрога разъясняет право на обращение по вопросу принятия на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении маневренного муниципального специализированного жилищного фонда.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (8634) 312-828 (Отдел по жилищной политике ул. Петровская, 73, кабинет 617).

Фото Сергея Плишенко