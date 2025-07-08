В Таганроге женщине-инвалиду выделили квартиру по требованию прокуратуры

Долгое время местная жительница не была обеспечена положенным по закону жильем.

Прокуратура Таганрога провела проверку исполнения жилищного законодательства.

«Установлено, что женщина, страдающая тяжелой формой хронического заболевания, включена в список лиц, имеющих право на внеочередное предоставление жилого помещения по договору социального найма, однако своевременно им не обеспечена», — сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В защиту таганроженки прав прокуратура направила в суд исковое заявление об обязании городской администрации устранить выявленные нарушения. Судом требования надзорного ведомства удовлетворены. В настоящее время женщине предоставлена благоустроенная квартира.

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