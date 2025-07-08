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В Таганроге женщине-инвалиду выделили квартиру по требованию прокуратуры

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Долгое время местная жительница не была обеспечена положенным по закону жильем.

Город

Прокуратура Таганрога провела проверку исполнения жилищного законодательства.

«Установлено, что женщина, страдающая тяжелой формой хронического заболевания, включена в список лиц, имеющих право на внеочередное предоставление жилого помещения по договору социального найма, однако своевременно им не обеспечена», — сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В защиту таганроженки прав прокуратура направила в суд исковое заявление об обязании городской администрации устранить выявленные нарушения. Судом требования надзорного ведомства удовлетворены. В настоящее время женщине предоставлена благоустроенная квартира.

Изображение от freepik

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Таганрогская правда

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