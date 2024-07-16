В Таганроге женщина упала во время движения трамвая

Происшествие произошло 15 июля в 15.20 на улице Фрунзе, в районе дома № 56.

«Во время движения трамвая в салоне упала 65-летняя пассажирка», — сообщила инспектор по пропаганде Госавтоинспекции Таганрога Яна Султанова.

Госавтоинспекция Таганрога призывает пассажиров, которые передвигаются в общественном транспорте, соблюдать меры безопасности и держаться за поручни.

Фото «Таганрогского трамвая» (из архива)