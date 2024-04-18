В Таганроге женщина попала под машину на улице Москатова

Сегодня, 18 апреля, в Таганроге водитель легкового автомобиля сбил женщину на улице Москатова. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Происшествие случилось в районе дома № 6 А. По предварительной информации, 77-летний водитель автомобиля «Ваз-101183» сбил 44-летнюю женщину, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Фото ВК «Мой Таганрог»